IL inicia jornadas parlamentares na Madeira

"O evento tem lugar a poucos meses das eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e num momento de grande instabilidade política, económica e social no país, motivo pelo qual o mote destas jornadas parlamentares será `A Alternativa é liberal`", lê-se num comunicado da IL.

Focadas em áreas como a "saúde, a educação, a habitação, a justiça e a fiscalidade", as jornadas arrancam às 10h30 com um discurso do líder parlamentar do partido, Rodrigo Saraiva, num hotel do Funchal, e terminam na terça-feira.

Entre as propostas legislativas que deverão sair das jornadas, a IL antecipa desde já a apresentação de uma nova Lei de Bases da Saúde, que será divulgada hoje às 17h00 pelo deputado João Cotrim de Figueiredo.

Anunciada em maio, esta proposta pretende dar "abertura ao sistema de saúde" e pôr "os utentes no centro da solução", segundo tem dito o líder da IL.

"Basicamente (o objetivo) é garantir o acesso a todos os utentes em igualdade de circunstâncias, estejam a utilizar um prestador privado ou público, com garantia obviamente de financiamento do serviço, seja ele público ou privado, por via do Estado", afirmou Rui Rocha há uma semana.

Esta tarde, além da apresentação desta nova proposta legislativa, os deputados da IL irão também dar palestras, intituladas "Lib Talks", que pretendem "indicar o caminho que a IL se compromete a percorrer nos próximos tempos na Assembleia da República".

Cada deputado irá dar uma palestra individual - à exceção de Rui Rocha -, com João Cotrim Figueiredo a dedicar o tema da sua conversa ao "crescimento é muito bonito" e Carlos Guimarães Pinto à "minha alegre casinha".

O cabeça de lista da IL às eleições regionais no arquipélago, Nuno Morna, irá discursar sobre "a brisa liberal a caminho da Madeira".

Na terça-feira, os deputados da IL irão visitar, às 10h00, o complexo habitacional do Canto do Muro II e, às 14h30, participar numa mesa redonda sobre o tema "mais liberalismo, mais autonomia". As jornadas parlamentares terminarão depois às 16:30 com um discurso do líder da IL.

Estas serão as segundas jornadas parlamentares organizadas pela IL e as primeiras desde que Rui Rocha tomou posse como líder do partido, em janeiro. Decorrem numa altura em que, em 24 de setembro, se irão realizar as eleições regionais na Madeira.

Nas últimas eleições regionais da Madeira, em setembro de 2019 - quando a IL ainda não tinha qualquer deputado à Assembleia da República -, o partido obteve 0,53% dos votos, não conseguindo eleger representantes.

Nos últimos dois meses, PS e PSD também organizaram jornadas parlamentares no arquipélago.