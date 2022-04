IL pede audição do presidente da Câmara de Setúbal sobre acolhimento de refugiados

Em declarações aos jornalistas nos passos perdidos do parlamento, a deputada da Iniciativa Liberal (IL) Joana Cordeiro referiu que o partido "está a acompanhar com extrema preocupação" as notícias que têm chegado "pela comunicação social do acolhimento que está a ser feito na Câmara de Setúbal aos refugiados ucranianos", referindo-se à edição do Expresso que refere que "esse acolhimento está a ser feito por pessoas ligadas a organizações russas que defendem o regime de Putin".

"Isto é extremamente grave e temos que apurar o que se passa e por esse motivo a IL vai convocar com caráter de urgência o presidente a Câmara de Setúbal, André Valente Martins, à primeira comissão para que explique o que se está a passar na câmara de Setúbal", anunciou.

André Valente Martins, do Partido Ecologista "Os Verdes", foi eleito pela lista da CDU (PCP/PEV/ID) nas últimas eleições autárquicas. Para os liberais é importante perceber "se de facto nesta altura o PCP está a favor da paz ou está a favor do agressor".

A IL vai ainda pedir a audição do presidente da Associação de Ucranianos em Portugal para esclarecer "se esta situação se passa no resto do país".