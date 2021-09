Ilhas do grupo central dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva intensa e ventos fortes

O aviso amarelo do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores surge na sequência do alerta emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera que previa precipitação por vezes forte, com eventual trovoada, entre as 20:00 de hoje e as 10:00 de terça-feira para o grupo central dos Açores - Terceira, Faial, São Jorge e Graciosa.

Segundo a previsão, o vento poderá atingir rajadas máximas de 85 a 100 quilómetros/hora e a precipitação pode chegar a entre 10 a 20 mm de chuva/hora.

Em relação à agitação marítima, a altura das ondas pode atingir 6 a 7 metros.

Face à situação meteorológica de precipitação e ventos fortes, os serviços de proteção civil e bombeiros recomendam como medidas de auproteção, entre outras, que sejam consolidados telhados, portas e janelas e mantidos limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências.

Recomenda-se ainda que sejam guardados os objetos soltos do jardim e o caixote do lixo ou outros que possam ser projetados pelo vento e se abriguem os animais, particularmente os domésticos.

Dentro de casa, a proteção civil recomenda que se escolha um local seguro, afastado de portas e janelas, procurando não potenciar o risco, e que contactem as autoridades caso verifiquem se existem infiltrações, barulhos estranhos ou fendas nas paredes.

Entre outras medidas, a proteção civil pede que não se circule sem necessidade, pois pode atrapalhar a circulação das forças de segurança e colocar em risco a segurança pessoal, nomeadamente, caindo em buracos ocultados por lençóis de água.

Outra das recomendações é a de que se ligue o rádio, com atenção às recomendações difundidas, e não se contribua para a divulgação de boatos, para além de seguir sempre as recomendações dos agentes das autoridades presentes.