Ilhas dos Açores sob aviso laranja devido ao vento forte

Lusa18 Fev, 2019, 19:39 | País

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), segundo o IPMA, a direção do vento será de sudoeste a rodar para oeste, sendo a sua velocidade média prevista de entre 65 e 70 quilómetros/hora.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) e no grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) o vento far-se-á igualmente sentir de sudoeste.

O IPMA lançou ainda avisos amarelos para todas as ilhas devido à agitação marítima e a precipitação.

O aviso laranja é o segundo mais grave e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, o segundo menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

"Na quarta-feira, dia 20, a passagem de uma nova superfície frontal fria associada a uma depressão bastante cavada centrada a norte do arquipélago provocará precipitação em todas as ilhas, bem como uma intensificação do vento, com as rajadas a poderem atingir os 110 quilómetros/hora nos grupos Ocidental e Central e os 100 quilómetros/hora no grupo Oriental", referia uma outra informação divulgada esta tarde pela delegação dos Açores do IPMA.

De acordo com as previsões publicadas pelo IPMA na sua página na rede social Facebook, já na terça-feira prevê-se a ocorrência de precipitação em todo o arquipélago, devido à passagem de uma superfície frontal fria.

A meteorologista Patrícia Navarro, da delegação do IPMA nos Açores, explicou hoje à agência Lusa que uma superfície frontal vai atravessar entre hoje e terça-feira o arquipélago, "provocando precipitação e aumento da intensidade do vento".

Na quarta-feira, a aproximação da depressão muito cavada associada a uma superfície frontal fria deverá provocar precipitação, mas "sobretudo vento forte", sublinhou Patrícia Navarro.

"Registar-se-á ainda um aumento da agitação marítima, com ondas que podem ir ate aos oito metros no grupo Ocidental, sete metros no Central e cinco metros nas ilhas do grupo Oriental", acrescentou a meteorologista, salientando que "o IPMA esta acompanhar a situação e emitirá avisos quando tal se justificar".