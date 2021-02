Imigração. Associação espera pela chegada de imigrantes qualificados oriundos do leste

O diploma prevê simplificar as burocracias para estudantes e trabalhadores sazonais.



Ouvida esta tarde pela Antena1, Ludmilla Billa da Associação de Apoio a Imigrantes de Leste, revela que a pandemia veio atrasar todos os processos em curso.



Ludmillha Billa espera que esta simplificação de procedimentos, contida no novo decreto, abra portas para a imigração qualificada.



Na nota publicada na página oficial na internet, Marcelo Rebelo de Sousa explica que o decreto aplica a autorização legislativa contida no Orçamento do Estado de 2020.



O novo regime facilita a concessão de autorizações de residência para estudantes do ensino superior, com destaque para os estudantes vindos dos Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), trabalhadores por conta de outrém, trabalhadores independentes, mas também imigrantes empreendedores, altamente qualificados, assim como trabalhadores sazonais, especialmente transferidos de outros Estados membros.