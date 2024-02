Imigrantes em Lisboa dizem-se seguros e sem xenofobia

A Antena 1 esteve à conversa com um imigrante do Bangladesh que chegou a Portugal há quase uma década, depois de passar por França, e conta que já não quer sair do país: fala de um local calmo e seguro, onde o único problema é tratar dos documentos.

Para sábado está prevista uma manifestação promovida pela extrema-direita. Apesar de esta ação ainda estar pendente de decisão judicial, a Polícia de Segurança Pública garante estar preparada.