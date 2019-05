Imigrantes em Portugal em situação cada vez mais vulnerável

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Durante os últimos dois anos, quase 500 pessoas que aguardavam por uma resposta enquanto estavam retidas no Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, acabaram por ser libertadas devido aos atrasos no processo.



André Costa Jorge, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, lamenta esta situação e critica a demora dos tribunais na resposta a pedidos de asilo.



Também Mónica Farinha, presidente do Conselho Português para os Refugiados, assume que estão a aumentar os pedidos de ajuda de quem ficou sem qualquer proteção social e considera que é necessário dar mais meios aos tribunais para que os pedidos de asilo não fiquem sem resposta.