Imigrantes Odemira. Sete militares da GNR acusados de maus-tratos

Sete militares da GNR foram acusados de crimes relacionados com alegados maus-tratos a imigrantes em Odemira, no Alentejo. Em comunicado, a GNR faz saber que denunciou agressões por parte de cinco elementos da GNR às autoridades em 2018. Esse processo, que já foi julgado e que resultou em condenações, levou à abertura do inquérito que envolve agora os sete militares.