Impacto da covid-19 na oncologia. ERS alerta para aumento de pressão sobre serviços nos IPO

documento agora divulgado, “, procura determinar o impacto da pandemia no tratamento de doentes oncológicos em Portugal.





Em 90 páginas, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) debruça-se sobre vários parâmetros de avaliação, incluindo os meios de diagnóstico, tratamento, tempos de espera, reclamações, entre outros, com foco específico nos três IPO em território português.





O relatório assinala desde logo que a redução da atividade programada no SNS causada pela pandemia aponta no sentido do impacto "se fazer sentir também na realização de testes de diagnóstico, dessa forma prejudicando o diagnóstico precoce da doença oncológica”.





A ERS faz a análise ao acesso a Meios Complementares de Diagonóstico e Terapêutica (MCDT) da doença oncológica entre março de 2020 e dezembro de 2021, olhando designadamente para a rede de convenções do SNS, os rastreios de base populacional no caso de cancros específicos e ainda os cuidados de saúde nos Institutos Portugueses de Oncologia (IPO) a nível de consultas, cirurgias e tratamentos.





“Da análise da informação disponível, que considerou os anos de 2020 e 2021, por comparação com os anos de 2018 e 2019, constatou-se uma diminuição muito acentuada no número de MCDT realizados na rede de convencionados do SNS e no número de utentes convocados e rastreados para os cancros da mama, útero, cólon e reto, em 2020”, aponta a ERS.





No mesmo sentido, entre janeiro e dezembro de 2020” verificou-se "uma acentuada diminuição no número de utentes referenciados pelos cuidados de saúde primários para os IPO e no número de primeiras consultas da especialidade”.





Ao nível de cuidados de saúde nos três IPO, as consultas foram as que tiveram maior impacto no ano de 2020, com um “efeito de substituição expectável” por consultas de telemedicina. Já em relação às cirurgias oncológicas, observou-se “uma diminuição na atividade inferior à registada para as cirurgias não oncológicas”.





A ERS destaca que, após os primeiros meses de pandemia, em que se registou “uma queda acentuada na atividade”, observou-se nos meses seguintes uma “retoma progressiva da prestação de cuidados de saúde transversal a todas as áreas de cuidados analisadas”.







Inclusive, no ano de 2021, apesar da redução de atividade nos primeiros meses, notou-se “um aumento significativo da atividade face a 2020 (…), com aproximação aos valores observados nos anos anteriores à pandemia, ou a sua superação em alguns casos”.





Estes dados evidenciam “uma tendência de normalização da atividade assistencial nos IPO” e que “a maioria da atividade alvo de cancelamento foi, entretanto, realizada”, destaca a ERS.





No entanto, os peritos alertam para a “redução significativa no número de consultas e de cirurgias realizadas” em 2020, que não sendo explicada pela “diminuição de produção dos IPO, poderá ser consequência da redução no número de doentes referenciados (…) e da queda acentuada no número de rastreios realizados”.







A quebra nos serviços poderá mesmo ajudar a explicar a situação que se verificou depois, em 2021.





“Embora os dois primeiros meses de 2021 ainda tenham sido marcados por reduções na atividade diretamente relacionada com o diagnóstico, para o acumulado do ano já foi visível o aumento do número de utentes referenciados para primeira consulta nos IPO e o consequente aumento na pressão sentida”, alerta a ERS.





Assim, as autoridades de saúde consideram que, com o alívio da situação pandémica no país, será agora “expectável” que se verifiquem “sucessivos aumentos no número de novos doentes referenciados, o que criará ainda mais pressão sobre os serviços que terão de dar resposta a uma entrada extraordinária de doentes”.







Uma pressão que é exacerbada pelas limitações “diretamente relacionadas com a covid-19”, nomeadamente ao nível de procedimentos necessários para mitigar o risco de contaminação. Estes “conferem grande complexidade ao desenvolvimento das tarefas diárias e tornam alguns procedimentos mais demorados”.Por isso, alerta a ERS.

Dificuldades informáticas e de monitorização





O estudo realizado alerta para outra vertente importante para a análise e compreensão do impacto da oncologia no SNS. De acordo com os autores, a pandemia “veio tornar ainda mais evidente a necessidade de acompanhar esta área de cuidados de forma mais aprofundada, desde logo pelo forte impacto na atividade da rede pública de cuidados de saúde”, mas também para permitir uma maior eficiência dos testes de diagnóstico e consequente diagnóstico precoce da doença.







Neste sentido, a ERS aborda no relatório “as limitações ao nível dos sistemas de informação utilizados por todos os prestadores de cuidados de saúde que impossibilitam a distinção inequívoca entre atividade oncológica e não oncológica” e que levaram a ERS a fazer esta análise mais detalhada da atividade apenas nos três IPO do país. Essa é, aliás, uma das limitações que o estudo reconhece.







“Embora tenham um papel importante no tratamento dos doentes oncológicos, na medida em que são unidades diferenciadas de tratamento, os IPO correspondem apenas a três dos 38 pontos da rede hospitalar do SNS que prestam cuidados de saúde de oncologia. Desta forma, a análise realizada não permite captar todo o impacto da pandemia no acesso a cuidados hospitalares de oncologia”, lê-se no documento.







“O foco na atividade hospitalar realizada pelos IPO não resulta de uma opção metodológica da ERS mas sim da existência de limitações ao nível dos sistemas de informação utilizados por todos os prestadores de cuidados de saúde que impossibilitam a distinção inequívoca entre atividade oncológica e não oncológica, nomeadamente no que respeita às consultas e às referenciações realizadas pelos cuidados de saúde primários, pelo que a utilização dos dados reportados pelos prestadores de cuidados de saúde levaria a uma substancial subestimação do volume de atividade apurado”, sublinha a ERS.







Estas limitações no acesso a informação sobre consultas com suspeita ou confirmação de doença oncológica realizadas noutros locais “obstaculiza a correta monitorização quer do volume de atividade quer do cumprimento dos TMRG (Tempos Máximos de Resposta Garantidos), colocando em causa o direito dos utentes ao acesso a cuidados de saúde em tempo útil”.







Por isso, o Conselho de Administração da ERS decidiu emitir uma recomendação ao Ministério da Saúde, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) para que sejam adotadas as medidas adequadas de forma a permitir “a tipificação de patologias oncológicas específicas na plataforma CTH para pedido de primeira consulta de doença oncológica”.







Só dessa forma será possível assegurar “a distinção inequívoca da patologia oncológica das demais patologias no pedido de consulta e, no caso dos cuidados de saúde primários, a referenciação direta para consultas de subespecialidade oncológica”.