Impacto do Alojamento Local conhecido hoje

O estudo, desenvolvido pela NOVA SBE a partir de dados combinados do Eurostat e do Instituto Nacional de Estatística (INE), foi elaborado a pedido da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP).De acordo com o relatório preliminar divulgado em maio, as dormidas em alojamento local em 2019 representaram 40% o total de dormidas em Portugal, num total de 38,4 milhões.Ainda segundo o relatório preliminar, os turistas que em 2019 se alojaram em unidades de alojamento local gastaram mais de oito mil milhões de euros na economia portuguesa, “o que correspondeu a mais de 8,5% das exportações totais de bens e serviços e cerca de 3,8% do PIB”.Para substituir a atual capacidade de alojamento em unidades de alojamento local em Portugal seria necessário construir 1.030 novos hotéis, “dos quais 168 no Porto, 169 no Algarve e mais 211 hotéis na cidade de Lisboa”, era também indicado no relatório.