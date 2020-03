Impacto do novo coronavírus discutido em concertação social

Depois de ter anunciado que vai ser lançar uma linha de 100 milhões de euros para apoiar as empresas, António Costa vai discutir as dificuldades dos diversos setores.



O turismo é o que está a ser mais afetado pelo surto do novo coronavírus.



Na aviação, a TAP abriu um programa de licenças sem vencimento para enfrentar as dificuldades financeiras provocadas pelo novo coronavírus.