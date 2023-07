"Impasse incompreensível" na substituição da diretora-geral da Saúde, critica Francisco George

Lusa

Ontem, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública anunciou que o concurso aberto no início de junho teria de ser repetido. A CRESAP não encontrou, entre os cinco candidatos conhecidos, três perfis que reunissem os requisitos necessários para o cargo e ordenou, assim, a abertura de um novo concurso.



Ouvido pela Antena, Francisco George, sublinha que Direção-Geral da Saúde nunca devia ter chegado a este ponto.



Foi no final do ano passado que a Graça Freitas anunciou que não pretendia manter-se na liderança da DGS, mas o Ministério da Saúde só avançou para a abertura de um concurso quase seis meses depois.

Na leitura do antigo diretor-geral Francisco George é preciso fazer mais para recuperar o tempo perdido.