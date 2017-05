Imprensa internacional elogia formação universitária de executivos em Portugal

As faculdades de economia da Universidade Católica e da Universidade Nova de Lisboa aparecem no ranking do jornal britânico como tendo os melhores programas de formação de executivos.



O ranking combina dois tipos de formação: os programas abertos e os programas feitos à medida de empresas.



Na lista, o curso de economia da Católica surge no lugar 43 e o da Nova de Lisboa fecha a tabela, na posição 50.



O ranking do Financial Times coloca este ano em primeiro lugar a espanhola IESE Business School.