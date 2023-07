Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo avançasse para as casas, mas os moradores das localidades do Zambujeiro, Cabreiro e Murches chegaram a abandonar as respetivas habitações, por precaução.



A repórter Rita Fernandes esteve, esta manhã, com vários moradores que relatam alguns dos sobressaltos que tiveram durante a noite.



Agora é tempo de recuperação emocional, de limpeza, mas ainda de algum alerta.