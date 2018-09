Incêndio ativo em Vila Real sem populações em perigo

A segunda frente deste incêndio está dominada, explicou o comandante Bruno Vidal.



No local combatem as chamas mais de 200 bombeiros com a ajuda de 55 viaturas, segundo a página da Proteção Civil.



Fonte do Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real informou ainda que "de momento não há povoações em risco", já que uma frente que segue em direção à aldeia de Gorjais-Perafita encontra-se ainda longe e está a perder intensidade devido ao facto de o vento ter diminuído.



A fonte adiantou que o incêndio está a lavrar em terreno acidentado e de difíceis acessos, estando a descer a serra, enquanto os operacionais "aguardam uma oportunidade para um combate direto".



No concelho de Vila Verde, distrito de Braga, lavra um incêndio com duas frentes mas não existem habitações em perigo.



Cerca de 80 bombeiros combatem as chamas com a ajuda de 22 viaturas.



Ainda em Vila Real um incêndio em Cabril já foi dominado.