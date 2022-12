Incêndio de difícil combate em habitação de Sabrosa fez três mortos

Um incêndio numa casa em Sabrosa, no distrito de Vila Real, fez três mortos, na última madrugada. O alerta foi dado às 5h00, tendo sido um fogo de difícil combate, embora estivessem 26 operacionais no local. As autoridades estão a investigar a origem deste incêndio, mas tudo indica terá sido uma braseira.