Incêndio de Mação com três frentes ativas e muitos "pontos quentes"

Patrícia Gaspar, porta voz da Protecção Civil, refere que em Mação, o sistema operacional está dividido em sectores, cada um para uma de três frentes activas.



Às 09h00 da manhã uma das frentes tinha 100 metros e as outras duas 200. Há ainda muitos "pontos quentes" que vão exigir um trabalho muito demorado e com recurso a maquinaria pesada (máquinas de rasto) e à intervenção de meios aéreos.



A adjunta de Operações da Proteção Civil adiantou ainda que as previsões meteorológicas se mantêm desfavoráveis para os trabalhos de combate às chamas, sobretudo devido ao vento, e que durante a manhã de hoje a Proteção Civil vai reunir para decidir se se mantém o nível de alerta especial laranja, ou se haverá lugar a uma revisão.



Desde as 00:00 de hoje já deflagraram 21 incêndios, e estão neste momento [pelas 09:00] em curso cinco, com três ocorrências mais significativas a ser acompanhadas pelas autoridades: os fogos de Mação e Gavião, e um incêndio em Vieira do Minho, Braga, com uma frente ativa, mas que até ao momento não tem "pontos críticos identificados", não levantando grandes preocupações.



c/ Lusa