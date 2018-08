Incêndio de Monchique continua ativo e temperaturas batem recordes

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil na internet, o fogo mobiliza ao início da manhã deste domingo 716 homens e mulheres, apoiados por 184 viaturas.



Entretanto foi dado como extinto o incêndio de Samora Correia, no distrito de Santarém, embora ainda mobilize quase 200 operacionais.



Hoje (domingo) pelo quarto dia consecutivo, 11 distritos de Portugal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor.



São os distritos de Braga, Portalegre, Castelo Branco, Beja, Lisboa, Santarém, Setúbal, Vila Real, Guarda, Évora e Bragança.



Nos últimos dias têm sido batidos recordes históricos de temperatura em muitas estações meteorológicas, como conta a jornalista Margarida Vaz.



Sábado (ontem) o valor médio da temperatura mínima do ar registada foi 6,6 graus superior ao valor normal situando-se nos 22,1 graus.