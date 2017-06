Incêndio de Pedrógão Grande pode ficar dominado nas próximas 24 horas

RTP 20 Jun, 2017, 08:19 / atualizado em 20 Jun, 2017, 08:24 | País

"A situação está bastante melhor. Durante a noite ou amanhã [quarta-feira] de manhã, o incêndio será dado como dominado", disse o comandante da Proteção Civil Vítor Vaz Pinto. Um fogo que provocou até ao momento 64 mortos e 135 feridos.



No entanto, o comandante operacional sublinhou que é preciso ter algumas ressalvas, caso haja alterações das condições atmosféricas.



Às 8h00 desta terça-feira, de acordo com a página da Proteção Civil, o incêndio no concelho de Pedrógão Grande é ainda aquele que mobiliza mais meios. No combate às chamas estão mais de 1000 operacionais, com a ajuda de 374 veículos e 9 meios aéreos.



Bem próximo, no distrito de Coimbra, os bombeiros estão concentrados no concelho de Góis. Na zona estão 687 operacionais, 236 veículos e cinco meios aéreos.



Em Penela, também no distrito de Coimbra, o fogo mobiliza 153 bombeiros apoiados por 49 veículos.