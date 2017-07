Incêndio de Portas do Ródão dado como dominado

RTP 28 Jul, 2017, 14:32 / atualizado em 28 Jul, 2017, 15:55 | País

O alerta para este incêndio na freguesia de Santana, que levou à ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Nisa, foi dado na noite da passada terça-feira.Este era o incêndio que a Proteção Civil ainda destacava, durante a manhã, como "ocorrência importante".





As chamas começaram a lavrar em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco. Passaram depois o Rio Tejo e chegaram ao concelho vizinho de Nisa, através do monumento natural das Portas do Ródão.



Ouvida pela agência Lusa, fonte da Proteção Civil adiantou que, ao início da tarde, havia ainda 254 operacionais no terreno, apoiados por 73 veículos e oito meios aéreos, entre os quais três provenientes de Espanha.



O outro incêndio de Nisa, em Albarrol, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo entraram em fase de resolução pelas 6h11.



Os incêndios em Nisa obrigaram à evacuação de aldeias. Entretanto todas as pessoas deslocadas, a maioria idosos, já regressaram às suas casas. Não há notícia de danos pessoais, ou de habitações consumidas pelo fogo.



As chamas calcinaram uma área ainda por calcular de mato e arvoredo, ameaçando, além de várias povoações, a central hidroelétrica da barragem do Fratel. Ditaram também cortes de estradas.



c/ Lusa