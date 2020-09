Incêndio de Proença-a-Nova entrou em fase de resolução

Os mais de 900 operacionais no terreno conseguiram dominar as chamas há cerca de meia hora.

Desde o nascer do dia que os meios aéreos também deram uma ajuda com duas aeronaves.





Na terça-feira, a Proteção Civil afirmou que o incêndio estava com cerca de 90% do perímetro dominado, que conta com mais de 60 quilómetros de extensão.



Só no concelho de Oleiros a Câmara Municipal estima que terão ardido cerca de 20 mil hectares de floresta.



O repórter Paulo Braz está em Sobreira Formosa, Proença-a-Nova, e tem estado a acompanhar o combate a este fogo, no distrito de Castelo Branco.