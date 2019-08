Incêndio de Tomar "em resolução"

RTP04 Ago, 2019, 10:08 / atualizado em 04 Ago, 2019, 10:16 | País

Os mais de 500 operacionais vão manter-se no terreno. Os cinco meios aéreos que estavam a operar já esta manhã, consolidaram os pontos quentes existentes, estando agora apenas em situação de prevenção para qualquer reacendimento.







O incêndio deflagrou este sábado, cerca das 16h00, no concelho de Tomar. As chamas lavraram depois no sentido dos concelhos de Constância e Abrantes.