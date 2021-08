Incêndio deflagrou esta manhã numa churrasqueira em Coimbra

O fogo teve início por volta das 11 e 20, quando os funcionários estavam a assar frangos. As chamas irromperam pela chaminé do prédio, com oito andares, mas apesar de o fumo ter provocado o pânico entre os moradores, a pronta intervenção dos bombeiros fez com que o incêndio ficasse circunscrito.