Incêndio destruiu cobertura do Cineteatro de Vila Viçosa

Um incêndio destruiu na tarde desta segunda-feira a cobertura do Cineteatro Florbela Espanca quando estava a ser concluída a obra de recuperação do edifício.

O alerta foi dado pelas 17H30 e o fogo foi combatido por 73 bombeiros, apoiados por 25 viaturas.



O cineteatro está fechado há 14 anos e era agora objeto de obras para reabrir em breve.



As causas do incêndio poderão estar relacionadas com trabalhos de soldadura.



Ficaram destruídos o sistema de ventilação e ar condicionado e a subtelha.



O presidente da Câmara de Vila Viçosa disse à RTP que os prejuízos são da ordem dos 400 mil euros.