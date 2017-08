Incêndio em Abrantes controlado

"A frente vai dar ainda muito trabalho mas lavra numa zona já ardida", afirma a autarca.



Os meios aéreos estão já no terreno e espera-se que os focos resistentes cedam aos operacionais. A maioria do incêndio está em fase de rescaldo.



O vento vai recomeçar com intensidade e a temperatura vai subir e poderá trazer surpresas mas a situação para já é de consolidação.



Ao longo do dia de hoje as pessoas retiradas das suas casas poderão regressar, afirma ainda Maria do Céu Albuquerque.