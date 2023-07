Incêndio em Alcabideche combatido por mais de 600 bombeiros

O incêndio está a ser combatido a cerca de dois quilómetros do Hospital de Cascais, mas as autoridades consideram que esta unidade não está em perigo. Os bombeiros combatem as chamas na localidade de Zambujeiro, em Alcabideche, onde há várias habitações.







O incêndio progride no Parque Natural de Sintra-Cascais e o vento está a dificultar o combate às chamas. Várias casas foram evacuadas por precaução.





No local do incêndio, a jornalista da RTP, Inês Geraldo, dava conta de uma situação caótica e adianta que a situação se descontrolou rapidamente por culpa do vento. "No espaço de uma hora, talvez menos", relata.







A população no local teme pelas suas habitações sobretudo a partir do momento em que o incêndio progrediu para uma encosta onde existem algumas casas dispersas.

Bombeiro ferido no combate às chamas





O incêndio começou pelas 17h00 na localidade de Zambujeiro numa zona de serra. Tem duas frentes ativas na zona de Alcabideche.



Segundo a GNR, a circulação na Autoestrada 5 foi cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e de Cascais.



O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa indicou ainda que há um bombeiro que sofreu ferimentos ligeiros por inalação de fumos.