Incêndio em Alijó atravessa terreno inacessível

O fogo, perto da aldeia de Perafita, não está a pôr casas em risco, apesar das dificuldades por causa do terreno, como explicou na Antena 1 o segundo comandante do CDOS de Vila Real, Manuel Machado.



O fogo lavra está numa zona onde não há casas.



Os bombeiros estimam que as chamas possam ficar dominadas ao longo das próximas horas.