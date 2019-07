Incêndio em Alijó tem três frentes ativas

Foto: Lusa

Não há povoações em perigo e estão no terreno mais de 200 operacionais.



Informações fornecidas pelo comandante do Centro Operação e Socorro de Vila Real, Álvaro Ribeiro.



O Itinerário Complementar 5 (IC5) e a Autoestrada 4 (A4) têm estado condicionados por causa do fumo e por razões de segurança.



Neste incêndio ficaram feridas duas pessoas. Um dos feridos é um civil, de 48 anos, com queimaduras graves. O outro é um militar da GNR, que partiu o braço esquerdo.