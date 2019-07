Incêndio em Alvaiázere obriga ao corte da A13

A autoestrada 13 (A13), entre os nós de Cabaços e Avelar, está cortada desde as 15H00 desta quinta-feira, na sequência de um incêndio em Alvaiázere, no distrito de Leiria, disse fonte da GNR.



Segundo as autoridades, o fogo tem duas frentes ativas numa zona florestal na localidade de Melgaz, freguesia de Pussos São Pedro, em Alvaiázere.



A RTP está no local e tem informação de que, pelo menos numa das frentes do incêndio, o fogo estará dominado.



O alerta foi dado por um vigia, por volta das 14H15. Não há habitações em risco e no local estão sete meios aéreos, um dos quais "é apenas de reconhecimento".



A página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referia que, às 15H50, estavam no teatro de operações 278 elementos, apoiados por 80 veículos.