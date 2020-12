Incêndio em antiga estação da Boavista no Porto provocou "danos importantes"

"Na sequência do incêndio ocorrido na madrugada de 11 de dezembro e após visita ao local, constatou-se que tinham ardido as estruturas de suporte do telhado central, o que provocou o seu desabamento, existindo igualmente danos importantes nas estruturas interiores do piso térreo", assinala a empresa proprietária do imóvel, em resposta à Lusa.

A Infraestruturas de Portugal (IP), que apresentou uma queixa-crime contra desconhecido na sequência deste incêndio, realça, contudo, que a Estação da Boavista foi desativada na década de 1990, tendo depois funcionado no Edifício de Passageiros (EP) uma agência bancária até 2007.

Acresce que, o edifício, devoluto há vários anos, tem sido alvo de continuados atos de vandalismo e de ocupações ilícitas no interior, apesar dos vãos terem sido emparedados.

Para os terrenos da antiga estação ferroviária da Boavista, está prevista, para além de um grande armazém comercial, a instalação de um hotel e de um edifício de habitação comércio e serviços, cujo Pedido de Informação Prévia (PIP) foi aprovado em outubro.

Até ao momento, o El Corte Inglés terá pagado à IP, proprietária do terreno, 18,7 milhões de euros.

O projeto da cadeia espanhola para a antiga estação ferroviária tem sido alvo de contestação, tendo levado, em junho, um grupo de cerca de 60 personalidades ligadas à academia e ao património ferroviário a pedir a classificação municipal da antiga estação da Boavista, depois de a Direção-Geral do Património Cultural ter arquivado o pedido nacional.

Esta sexta-feira, o Movimento por um Jardim Ferroviário na Boavista afirmou não ser verdade, como sugeriu o presidente da Câmara do Porto, que a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) exclua interesse patrimonial à antiga estação da Boavista, indicando que aquela entidade considerou que "o edifício, não reunindo as condições para receber uma classificação de âmbito nacional, poderia ser merecedor de proteção municipal, e por isso recomendou que o processo fosse analisado nos serviços autárquicos".

Numa carta aberta dirigida à IP e à Câmara do Porto, aquele grupo de cidadãos oi precisamente seguindo a recomendação da DGPC que enviou o pedido formal de classificação da estação como imóvel de interesse municipal, pedido esse que se encontra, ao fim de seis meses, "sem resposta por parte dos serviços da autarquia, em claro desrespeito pelos prazos legais para este efeito".

Na segunda-feira, Rui Moreira, afirmou, na reunião da Assembleia Municipal, que o PIP apresentado pelo Corte Inglés foi aprovado porque contém "uma alteração profunda" ao nível da redução da cércea e do estacionamento.

Sobre o pedido de classificação municipal da antiga estação, Moreira disse que a classificação do edifício foi recusada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e que foi feito um "levantamento exaustivo" do património ferroviário presente que, posteriormente, foi entregue ao Museu dos Transportes.

"Depois, seguiu para o museu ferroviário tudo aquilo que era considerado interessante do ponto de vista patrimonial relativamente a essa linha e já na altura este edifício não foi considerado de interesse patrimonial", esclareceu na ocasião.