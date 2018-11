Incêndio em armazém de hipermercado em Darque em fase de rescaldo

O fogo, que começou depois das 7 da manhã, alastrou rapidamente, devido à existência de material inflamável. Houve pelo menos uma explosão no sistema de refrigeração.



As chamas estiveram confiadas ao armazém, situado nas traseiras do edifício, e não afetaram a área comercial do supermercado.



Um bombeiro ficou ferido no combate às chamas, devido a uma queda.



O jornalista Emanuel Boavista falou com o Comandante da corporação de bombeiros municipais de Viana do Castelo.