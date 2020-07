Incêndio em Cascais perto de habitações

Incêndio em Cascais, na zona de Alcabideche perto de algumas habitações. Cerca de duzentos operacionais e sete meios aéreos combatem as chamas. O fogo começou numa área de mato, mas o vento forte projetou as chamas para um vale onde existem várias habitações. A temperatura elevada e o vento forte que se faz sentir em Cascais estão a dificultar o trabalho dos operacionais que combatem as chamas. O fumo é visível a vários quilómetros de distância, até na outra margem do Tejo.