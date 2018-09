Incêndio em Caxias faz uma vítima mortal

Foto: Miguel Vidal - Lusa

O fogo que deflagrou nas águas furtadas do prédio está circunscrito, mas todo o edifício ficou inabitável. As quatro pessoas que viviam na habitação já foram realojadas, conforme adiantou à Antena1 o comandante de operações de socorro no local, Sérgio Duarte.



Uma projeção do incêndio terá também atingido um restaurante localizado perto do prédio, mas que estava encerrado para férias.