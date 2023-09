Incêndio em Coimbra deverá ser dominado "num curto espaço de tempo"

O incêndio na zona de Torres do Mondego, em Coimbra, deverá ser dado como dominado "num curto espaço de tempo", avançou na manhã desta sexta-feira o 2.º comandante do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

"Neste momento o incêndio está ativo", mas "os trabalhados estão a decorrer favoravelmente", indicou o responsável aos jornalistas no local.



"Temos boas perspetivas de nos próximos tempos dominarmos o incêndio", adiantou, frisando que os operacionais continuam atentos a pequenos pontos ainda ativos em zonas inacessíveis.



"Se a precipitação que está prevista ocorrer, vai facilitar as operações, sobretudo no rescaldo se o incêndio já estiver dominado", acrescentou.



No terreno continuam 532 operacionais, 176 meios terrestres e oito meios aéreos.



Quatro bombeiros necessitaram de cuidados de assistência, sendo que apenas um foi transportado para o hospital devido a um trauma no membro superior esquerdo.