Incêndio em Crasto está controlado

Quanto ao incêndio em Crasto, distrito de Leiria, a situação "está controlada" embora os bombeiros continuem a controlar o terreno para evitar possíveis reativações. As condições meteorológicas preocupam, contudo, as autoridades visto que o aumento das temperaturas e do vento nas próximas horas pode dificultar o combate a novos focos ou reacendimentos.