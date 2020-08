Incêndio em Espanha pode chegar ao Gerês

Neste momento o incêndio ainda não chegou a Lindoso, Parque Nacional da Peneda do Geres, mas existe essa possibilidade.O ponto da situação foi feito á minutos para a Antena 1 por Marco Domingues, comandante dos bombeiros de Viana do Castelo.Relativamente à situação no resto do território nacional, há um incêndio na aldeia do Carvalho, na Covilhã, que conta com a presença de dois meios aéreos.Relativamente aos incêndios que preocuparam os bombeiros esta sexta-feira, tudo mais tranquilo no mapa dos incêndios.Ainda preciste o incêndio em Alijó, mas que está a ser dominado como relata José Rodrigues Paredes, autarca de Alijó.

De acordo com informações na página da Protecção Civil a maioria dos fogos estão concluídos ou em fase de resolução.







De férias mas a acompanhar a situação dos incêndios está Marcelo Rebelo de Sousa, que diz ter ficado satisfeito com o facto de ontem ter sido um dia mais calmo em termos de incêndios.