Incêndio em fábrica na Covilhã controlado

As chamas consumiram "a maior parte" da fábrica de tecidos no Parque Industrial do Canhoso, mas não há feridos a registar, acrescentou a mesma fonte do CDOS.De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o combate às chamas chegou a mobilizar 36 operacionais, apoiados por 16 viaturas.

O alerta para a ocorrência foi dado às 23h18 e o fogo deflagrou na empresa têxtil J. Gomes Lda., na Zona Industrial da Covilhã.