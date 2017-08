Incêndio em Gavião dado como dominado

RTP 19 Ago, 2017, 19:48 / atualizado em 19 Ago, 2017, 19:53 | País

"O incêndio de Gavião há poucos minutos foi dado como dominado", afirmou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, no briefing diário sobre os fogos florestais na sede da Proteção Civil, em Carnaxide.



Mação sem frentes ativas

108 ocorrências desde as 00h00

Três helicópteros suíços a caminho

Apesar de ter sido dado como dominado, mantém-se todo o dispositivo terrestre no terreno. “Temos muitas horas de trabalho ainda pela frente para garantir a completa extinção deste incêndio. Estamos a falar de uma área com uma grande dimensão, com muitos pontos quentes que convém consolidar”, afirmou Patrícia Gaspar .Pelas 17h30, as chamas em Gavião estavam a ser combatidas por 547 operacionais, apoiados por 160 meios terrestres e 10 meios aéreos..Em relação ao incêndio de Mação, “durante a tarde tivemos algumas reativações. Este incêndio mantém-se ativo, mas não temos já frentes ativas”.“É um incêndio com um cenário muito mais estabilizado, foi possível mante-lo assim durante toda a tarde apesar das condições meteorológicas. Até que fique dominado e extinto finalmente vamos manter todo o dispositivo no terreno”, acrescentou.Desde as 00h00, o país regista um total de 108 ocorrências,” destas temos em curso 14, onde está ainda incluído o incêndio de Mação que continua ativo”.“Além destas de destacar novas ocorrências que surgiram já durante a tarde, designadamente no distrito de Viseu, Vila Nova de Paiva, uma outra ocorrência em Castelo Branco, na Covilhã e uma outra em Bragança, no concelho de Alfândega da Fé”.Segundo a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, “todas estas ocorrências estão ativas, nenhuma delas apresenta pontos sensíveis em termos de possível afetação de infraestruturas, habitações, ou outras situações semelhantes, mas para já todas elas ainda ativas”.Relativamente aos meios de reforço, “mantemos os meios de Espanha, um avião de Marrocos e três helicópteros suíços que aterram domingo na base aérea de Monte Real, que vão ficar em Portugal para apoiar nas operações em curso”.“Mantemos as máquinas de rasto, mantemos os 30 grupos de reforço dos corpos de bombeiros, os meios militares que já estavam a colaborar connosco, Exército. Força Área e Marinha”, explicou Patrícia Gaspar.“Temos um reforço de cerca de 570 bombeiros nos diferentes distritos, 535 equipas incluído Forças Armadas, GNE e PSP empenhadas, quer no reforço da vigilância, quer no reforço da presença dissuasora. E temos ainda 31 equipas do Corpo Nacional de Agentes Florestais que estão também empenhadas nestas operações”, esclareceu.