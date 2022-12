Incêndio em Lisboa obrigou à retirada de duas pessoas

O incêndio começou no primeiro andar de um edifício e propagou-se à cobertura do edifício contíguo. Ainda não se sabe a causa do fogo que começou no primeiro andar de um edifício, pouco antes das 11 da noite.



Este incêndio está em fase de rescaldo.



Ao local, junto à avenida Almirante Reis, deslocaram-se 45 bombeiros do regimento sapadores de Lisboa, apoiados por 13 veículos, a PSP e a Polícia Municipal.

