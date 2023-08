Incêndio em Loures dominado. Bombeiros no terreno para evitar reativações

Foto: Filipe Silva - RTP

O incêndio que deflagrou na madrugada desta quarta-feira em Loures foi dado como dominado desde as 14h40. Ao início da tarde, mantinham-se no teatro de operações 119 operacionais, apoiados por 44 veículos, para prevenir eventuais reacendimentos.

Dois bombeiros foram transportados para o hospital, confirmou aos jornalistas o comandante operacional distrital Hugo Santos. Estes operacionais, precisou, "não oferecem cuidados. Foi apenas por exaustão".



"Essa exaustão tem a ver com as condições do terreno. Terreno bastante acentuado, de difíceis acessos", descreveu o responsável.



"Neste momento, o trabalho que se segue tem a ver com a consolidação do perímetro para garantir que não temos reativações", concluiu.