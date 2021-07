Incêndio em Monchique mobiliza quase 300 operacionais e ameaça casas

O presidente da Câmara de Monchique Rui André, referiu à Lusa que a situação no seu concelho ficou "mais tranquila" ao fim da tarde, estando os meios concentrados no município vizinho de Portimão, onde as chamas "consomem um armazém de resíduos e estão próximas de habitações".



"O fogo continua a lavrar numa área muito grande, evoluiu muito. Foi necessário afetar meios junto das populações e neste momento a maior preocupação é em Portimão, junto ao autódromo", referiu.



No que diz respeito ao concelho de Monchique, o autarca referiu que não existem habitações em risco, tendo o fogo consumido apenas "pequenas estruturas de apoio agrícola".







Isilda Gomes, presidente da Câmara Muncipal de Portimão garantiu à RTP que foram mobilizados todos os meios necessários para acudir ao incêndio e assistir as populações.





Pelo menos 11 utentes acamados foram retirados de um lar em Pereira com os idosos a serem levados para o Portimão Arena. Várias outras casas foram evacuadas por simples precaução, já que pelas 17h00 da tarde as chamas não ameaçavam zonas urbanas.





O incêndio começou em Marmelete, concelho de Monchique, e alastrou para o concelho de Portimão.







Pelas 17h30 as chamas avançavam já sobre a Barragem da Bravura e o Autódromo Internacional do Algarve e a situação agravava-se.





Segundo o Centro de Comando de Operações de Socorro (CDOS) Distrital de Faro a "intensidade de vento" que se fez sentir e a "grande dimensão" que o incêndio tomou "muito rapidamente" foram os maiores constrangimentos ao trabalho dos operacionais no terreno.