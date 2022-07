Incêndio em Murça é o que gera maior preocupação

Duarte Marques, coordenador municipal da Proteção Civil, identifica o vento como o grande inimigo dos bombeiros nesta altura.Quanto ao incêndio do Fundão, no distrito de Castelo Branco, apesar de ser o que mobiliza mais bombeiros, parece estar prestes a ficar dominado.

Existem duas aldeias em perigo devido a este fogo, que está a ser combatido por quase 200 bombeiros, apoiados por 60 viaturas e ainda com a ajuda de três meios aéreos.Ainda assim, o segundo comandante de operações de socorro de Vila Real, Artur Mota, descreveu à jornalista Teresa Correia que as perspetivas não são animadoras.Também o presidente da Câmara, Mário Artur Lopes, pede um reforço de meios para combater as chamas e descreve um cenário dramático, com habitações em perigo.No local permanecem cerca de 400 operacionais, 120 viaturas e três meios aéreos. Meios de combate que estão a dar resultados visíveis, como assinala o comandante operacional Vasco Ferreira.###1420562##