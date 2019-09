Incêndio em Odemira praticamente dominado

90% do perímetro do incendio está em fase de rescaldo. Segundo a página da Proteção Civil na internet, às 9h00 mais de 250 operacionais estavam destacados para o combate ao fogo. É o único incêndio de dimensão significativa ativo na manhã desta quarta-feira.



De norte a sul, mais de 60 concelhos estão hoje em risco máximo de incêndio, tendo em conta as previsões que apontam para uma subida das temperaturas