Incêndio em oficina de motos em Arcos de Valdevez faz um morto

A mesma fonte adiantou que as chamas, cuja origem é ainda desconhecida, "destruíram por completo a oficina e a casa situada no andar superior, sendo que uma pessoa, que habitava naquela residência, foi realojada em casa de familiares".

A fonte do CDOS acrescentou que "o corpo do homem foi encontrado pelos bombeiros no interior da oficina, e que a Polícia Judiciária foi chamada ao local".

O incêndio na Moto Racing 21, freguesia de Parada, junto à Estrada Nacional (EN) 101, em Arcos de Valdevez, deflagrou cerca das 02:31, tendo sido dado como extinto às 06:30.

A coordenar o combate ao fogo, que ficou confinado à oficina, esteve o primeiro Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues.

Ao local compareceram mais de 30 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Monção, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez e a GNR.