Incêndio em Paredes consome área de mato

O fogo lavra desde as 5h35 deste domingo um incêndio na freguesia de Baltar, concelho de Paredes, distrito do Porto, segundo informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



De acordo com a ANPC, o incêndio em mato está a ser combatido por 75 operacionais, apoiados por 22 veículos e um meio aéreo.



Patrícia Gaspar, da Proteção Civil, fez um balanço positivo do evoluir da situação.