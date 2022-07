Incêndio em Penacova em resolução mas com mais meios no terreno

Ao todo estão no local quase 400 operacionais, apoiados por 111 veículos e dois meios aéreos.



A RTP falou com o 2.º comandante distrital de Coimbra, que avançou que está a ser consolidado "todo o perímetro, sobretudo em zonas de difícil acesso" para conter possíveis reativações.



"Necessitamos também dos meios aéreos para colaborar nestas operações e de muito esforço pessoal de todos os operacionais que aqui estão, que têm de estabelecer linhas de mangueira ou trabalhar com ferramentas manuais de forma a consolidar este perímetro do incêndio", explicou Nuno Seixas.