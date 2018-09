Incêndio em Póvoa de Lanhoso obriga à evacuação de um parque

A evacuação do parque DiverLanhoso foi decidida pelas autoridades por precaução. As pessoas deslocadas foram transportadas para um centro social.



A meio da manhã o fogo tinha duas frentes ativas, em zona de floresta e os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se aproximassem de algumas áreas importantes deste parque de aventuras, como o restaurante.



O distrito de Braga era há pouco o que mais meios concentrava no combate a incêndios a nível nacional.