Incêndio em prédio devoluto de Lisboa mobiliza dezenas de bombeiros

Foto: RTP

Um incêndio deflagrou na cobertura de um edifício devoluto na Rua Gomes Freire, em Lisboa, este sábado à noite. Para o local foram mobilizados, inicialmente, 35 bombeiros e 11 viaturas para combater o fogo. As causas deste incêndio ainda estão a ser apuradas, mas as autoridades garantem que ninguém residia no prédio e que as chamas já estão controladas.