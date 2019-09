Incêndio em Valpaços leva a evacuação de uma aldeia e destrói pelo menos três casas

Há registo de pelo menos três casas destruídas, embora fossem casas devolutas.



O incêndio ainda está por dominar e o vento tem sido o principal inimigo no combate às chamas. Valongo teve que ser evacuado por precaução.



As chamas encaminham-se para Celeirós, localidade que poderá também ser evacuada.



No terreno estão mais de 330 operacionais ainda apoiados por cinco meios aéreos.