Incêndio industrial em Tomar combatido por mais de 40 operacionais

Lusa23 Nov, 2017, 07:53 | País

A mesma fonte do CDOS de Santarém adiantou que o incêndio, que já entrou em fase de resolução, teve início às 04:11 num silo no exterior do edifício principal da empresa Platex, na localidade de Valbom, freguesia de S. João Batista e Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar, no distrito de Santarém.

"O incêndio que já está em fase de resolução, ficou confinado ao silo. Não há feridos, mas um trabalhador teve de ser assistido no local por inalação de fumos", disse.

No local estão 44 operacionais, com o apoio de 15 veículos.